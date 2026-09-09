В Сибири промышленный альпинист сорвался при работах на ТЭЦ

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) эвакуировали промышленного альпиниста, который сорвался с большой высоты во время покрасочных работ на Новосибирской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3) и получил переломы, сообщили в МАСС.
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