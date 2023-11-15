Экс-премьер Украины Азаров: поражение Зеленского станет проигрышем Байдена

Президент США Джо Байден не собирается прекращать помощь Украине, поскольку сделал ставку на нынешнее руководство республики во главе с Владимиром Зеленским, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
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