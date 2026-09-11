Для петербуржцев перекроют съезд на Пулковское шоссе в ночь на 12 сентября

Ночью 12 сентября в Северной столице перекроют съезд на Пулковское шоссе из-за ремонтных работ. Водителей предупредили, что для их обозначения установят соответствующее оборудование.
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