Юрист Костин: за подделку продавца можно привлечь к ответственности

Продажа подделки под видом дизайнерской вещи может обернуться для предпринимателя ответственностью. Как пояснил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин, для этого можно обратиться в Роспотребнадзор, а вслучае отказа — в суд.