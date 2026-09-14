Юрист Костин: за подделку продавца можно привлечь к ответственности

Продажа подделки под видом дизайнерской вещи может обернуться для предпринимателя ответственностью. Как пояснил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин, для этого можно обратиться в Роспотребнадзор, а вслучае отказа — в суд.
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