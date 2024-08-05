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Подо льдом Антарктиды найдено нечто странное длиной 400 м: посланный на проверку дрон не вернулся

Подо льдом Антарктиды найдено нечто странное длиной 400 м: посланный на проверку дрон не вернулся

В 2023 году сонар показал ученым странные, невиданные ранее формы под крупным ледником Антарктиды. Проверять их исследование уже летом 2024 года было решено отправить дистанционно управляемый аппарат.

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Комментарии
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Модест
Опять бред какой-то. Батискаф спустился на 17 километров под ледник. Это где такая глубина на Земле? Какая связь действует с такой глубины? Дальше ещё смешней - батискаф проехал около 1000 километров по нижней кромке льда. Антарктида в поперечнике 3000 км. Откуда и куда он там мог столько проехать? С трудом представляется батискаф на гусеницах и с атомным двигателем, опускающийся на 17 километров и потом ещё тыщщёнку вдоль нижней кромки льда, с передатчиком в виде гиперболоида инженера Гарина, пробивающим сигналом толщи воды и скал как оливиновый пояс. Но для детского фантастического рассказа годится, в Мурзилке бы напечатали.
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