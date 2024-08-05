В 2023 году сонар показал ученым странные, невиданные ранее формы под крупным ледником Антарктиды. Проверять их исследование уже летом 2024 года было решено отправить дистанционно управляемый аппарат.
Подо льдом Антарктиды найдено нечто странное длиной 400 м: посланный на проверку дрон не вернулся
Комментарии
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Модест
Опять бред какой-то. Батискаф спустился на 17 километров под ледник. Это где такая глубина на Земле? Какая связь действует с такой глубины? Дальше ещё смешней - батискаф проехал около 1000 километров по нижней кромке льда. Антарктида в поперечнике 3000 км. Откуда и куда он там мог столько проехать? С трудом представляется батискаф на гусеницах и с атомным двигателем, опускающийся на 17 километров и потом ещё тыщщёнку вдоль нижней кромки льда, с передатчиком в виде гиперболоида инженера Гарина, пробивающим сигналом толщи воды и скал как оливиновый пояс. Но для детского фантастического рассказа годится, в Мурзилке бы напечатали.
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16 час.
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