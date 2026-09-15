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Царьград

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Минэнерго Казахстана сообщило о снижении добычи нефти на Карачаганаке

Минэнерго Казахстана сообщило о снижении добычи нефти на Карачаганаке

На месторождении Карачаганак в Казахстане начался плановый ремонт, который продлится до 1 октября. Минэнерго Казахстана прогнозирует снижение добычи нефти на 400-450 тысяч тонн.

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