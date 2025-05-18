С начала года в музеях Крыма побывали более 281 тысячи человек

Жители и гости республики активно знакомятся с историей Крыма: только с начала года в наших музеях побывали более 281 тысячи человек, было проведено 9852 экскурсии, культурно-массовые и образовательные мероприятия.
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