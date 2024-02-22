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Сын солиста "Дюны" Рыбин опроверг беременность возлюбленной

Сын солиста "Дюны" Рыбин опроверг беременность возлюбленной

Певец Василий Рыбин опроверг в беседе с Voice слухи о беременности возлюбленной Валерии. Слухи о пополнении в семье сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина появились после программы "Ты не поверишь!", в которой есть намек на возможную беременность девушки музыканта.

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