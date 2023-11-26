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Над Азовским морем ВС РФ перехватили украинские ракеты

Над Азовским морем ВС РФ перехватили украинские ракеты

Сегодня около 11.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории России.

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