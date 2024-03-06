В Подмосковье аферисты представлялись газовщиками ради обмана

В Подмосковье группировка из 15 человек работала по собой схеме, чтобы обманывать граждан. Аферисты представлялись газовыми работниками и незаконно меняли оборудование в квартирах россиян, запрашивая при этом огромные суммы.
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