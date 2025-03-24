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«Друг и союзник» Рахмон даже соболезнования не выразил в связи с годовщиной Крокуса: остальные «партнёры» из Средней Азии и Закавказья ему под стать

«Друг и союзник» Рахмон даже соболезнования не выразил в связи с годовщиной Крокуса: остальные «партнёры» из Средней Азии и Закавказья ему под стать

БлокнотРУ Ещё, как говорится, не остыли микрофоны и стулья после встречи главы нашей страны Владимира Путина и таджикского руководителя Таджикистана Эмомали Рахмона, которая состоялась 17 марта, как менее чем через неделю наступило 22 марта – печальная и черная дата – годовщина теракта в Крокусе, в результате которого погибло 144 человека, а пострадал 551 человек.

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Комментарии
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sa
svet alex
Пока не начнут ставить к стенке всех представителей власти на всех уровнях за предательство, измену, казнокрадство, воровство, подлоги, взятки, обман  до тех пор проблему с мигрантами и прочими бедами не решить и даже не надо пытаться. А теперь надо посмотреть, кто создает все эти проблемы? Люди с Луны, что ли? Они все среди нас, люди, такие же как и многие,  и мы сами их выбираем, кормим, оплачиваем, хвалим, даем взятки, восторгаемся  фанерными голосами, ходим  смотреть  идиотиков, слушать их плоские, ниже пояса шутки, прощаем врагов народа, покорно сносим издевательства на собой, сами соглашаемся с обманом себя., Народ в массе плохо образован: очень многие не знают своей конституции, плохо, если не очень плохо , разбираются в простейших юридических вопросах ( когда это касается лично их), а уж в IT  технологиях и говорить нечего. Отголоски рабской души в народе так и остались. Поэтому мы терпим и мигрантов на низовом уровне, и утираемся после плевков, и вместо ударов всерьез выражаем озабоченности.
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2 д.
В
Владимир
Тамбовский волчара ему друг. С таким другом и врагов не надо!!!
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2 д.
Марина Смолькова
а &quot;окультуриваться&quot; мы с ними должны будем в июне, когда День России празднуется. Думаю, сколько совпадений совсем не случайно
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2 д.
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