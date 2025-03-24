«Друг и союзник» Рахмон даже соболезнования не выразил в связи с годовщиной Крокуса: остальные «партнёры» из Средней Азии и Закавказья ему под стать

sa

svet alex

Пока не начнут ставить к стенке всех представителей власти на всех уровнях за предательство, измену, казнокрадство, воровство, подлоги, взятки, обман до тех пор проблему с мигрантами и прочими бедами не решить и даже не надо пытаться. А теперь надо посмотреть, кто создает все эти проблемы? Люди с Луны, что ли? Они все среди нас, люди, такие же как и многие, и мы сами их выбираем, кормим, оплачиваем, хвалим, даем взятки, восторгаемся фанерными голосами, ходим смотреть идиотиков, слушать их плоские, ниже пояса шутки, прощаем врагов народа, покорно сносим издевательства на собой, сами соглашаемся с обманом себя., Народ в массе плохо образован: очень многие не знают своей конституции, плохо, если не очень плохо , разбираются в простейших юридических вопросах ( когда это касается лично их), а уж в IT технологиях и говорить нечего. Отголоски рабской души в народе так и остались. Поэтому мы терпим и мигрантов на низовом уровне, и утираемся после плевков, и вместо ударов всерьез выражаем озабоченности.