Теннисистка Дарья Касаткина сыграла свадьбу* с Натальей Забияко

29-летняя теннисистка Дарья Касаткина сыграла свадьбу (Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) с 31-летней фигуристкой Натальей Забияко после трёх лет отношений.
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