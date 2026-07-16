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SPLETNIK

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Теннисистка Дарья Касаткина сыграла свадьбу* с Натальей Забияко

Теннисистка Дарья Касаткина сыграла свадьбу* с Натальей Забияко

29-летняя теннисистка Дарья Касаткина сыграла свадьбу (Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) с 31-летней фигуристкой Натальей Забияко после трёх лет отношений.

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