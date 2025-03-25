Главреда издания The Atlantic по ошибке добавили в закрытый чат администрации Трампа

В чате члены Совета нацбезопасности США обсуждали планы операции против йеменских хуситов. Если верить публикации, оплошность допустил советник Трампа по нацбезопасности Майк УолтцАдминистрация Трампа случайно добавила главного редактора журнала The Atlantic в секретный чат с обсуждением военных планов США.