Главреда издания The Atlantic по ошибке добавили в закрытый чат администрации Трампа

В чате члены Совета нацбезопасности США обсуждали планы операции против йеменских хуситов. Если верить публикации, оплошность допустил советник Трампа по нацбезопасности Майк УолтцАдминистрация Трампа случайно добавила главного редактора журнала The Atlantic в секретный чат с обсуждением военных планов США.
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