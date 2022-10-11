49% несчастных случаев происходит после слов: "Смотри, как я могу!". А остальные 51% - после слов: "Херня!.. Смотри, как надо!"

Сделала себе тату в виде виноградинки. В старости я буду женщиной с изюминкой Прораб Василий Сидоров настолько хорошо владеет интонацией, что фразой “Твою мать!” может и поругать, и похвалить, и поздороваться и даже выразить свои соболезнования.