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49% несчастных случаев происходит после слов: "Смотри, как я могу!". А остальные 51% - после слов: "Херня!.. Смотри, как надо!"

49% несчастных случаев происходит после слов: "Смотри, как я могу!". А остальные 51% - после слов: "Херня!.. Смотри, как надо!"

Сделала себе тату в виде виноградинки. В старости я буду женщиной с изюминкой Прораб Василий Сидоров настолько хорошо владеет интонацией, что фразой “Твою мать!” может и поругать, и похвалить, и поздороваться и даже выразить свои соболезнования.

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