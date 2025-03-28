Валерий Меладзе вывел 10-летнего сына Луку на сцену в Испании

Кадрами с совместного выступления отца и сына поделилась мать мальчика Альбина Джанабаева.Супруга покинувшего Россию певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась трогательным видео: их 10-летний сын Лука впервые выступил на сцене вместе с отцом.
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