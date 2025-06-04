Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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  • tolip
    Молодец ,все были бы такие как он..Дальнобойщик, сби...
  • Александр Ляшенко
    "Уроженец Душанбе занял пост заместителя главы Смоленска по строительству и архитектуре", и где ,ублюдок под кликухой...Уроженец Душанбе ...
  • Grigorij Smoljakov
    Ладно хоть живаСледственный коми...

Дальнобойщика из Смоленска, сбивавшего камнями БПЛА, могут приставить к награде

Дальнобойщика из Смоленска, сбивавшего камнями БПЛА, могут приставить к награде

Водитель, работающий на перевозках грузов, проявил героизм во время пребывания в Сибири, которая впервые подверглась атаке украинских дронов По инициативе главы региона Василия Анохина будет рассмотрена возможность вручения областной награды дальнобойщику из Смоленска Антону Мацкевичу (на фото), который стал на пути беспилотников ВСУ, нацеленных на воинскую часть в Иркутской области.

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