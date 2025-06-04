Дальнобойщика из Смоленска, сбивавшего камнями БПЛА, могут приставить к награде

Водитель, работающий на перевозках грузов, проявил героизм во время пребывания в Сибири, которая впервые подверглась атаке украинских дронов По инициативе главы региона Василия Анохина будет рассмотрена возможность вручения областной награды дальнобойщику из Смоленска Антону Мацкевичу (на фото), который стал на пути беспилотников ВСУ, нацеленных на воинскую часть в Иркутской области.