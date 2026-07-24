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ФедералПресс

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Как удары по портам Украины повлияют на ситуацию внутри страны

Как удары по портам Украины повлияют на ситуацию внутри страны

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Систематические удары по украинской портовой инфраструктуре за две недели вывели из строя почти половину морских ворот страны, через которые Киев получал военные грузы и горючее, а также экспортировал зерно.

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