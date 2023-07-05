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Власти Японии высказались о поездке Трутнева на Итуруп

Власти Японии высказались о поездке Трутнева на Итуруп

Правительство Японии выразило протест России в связи с посещением курильского острова Итуруп заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, сообщает PRIMPRESS.

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