Власти Японии высказались о поездке Трутнева на Итуруп

Правительство Японии выразило протест России в связи с посещением курильского острова Итуруп заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, сообщает PRIMPRESS.
Правительство Японии выразило протест России в связи с посещением курильского острова Итуруп заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, сообщает PRIMPRESS.
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