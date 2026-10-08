Юрист Рудакова объяснила, как вернуть сотрудника с удалёнки

Юрист Елена Рудакова рассказала, как работодатель может перевести сотрудника с удалёнки обратно в офис, в зависимости от условий трудового договора.
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