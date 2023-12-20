Изменника Родины судили в Хабаровске за шпионаж в пользу Украины

В Хабаровском крае вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене, подсудимый — военный пенсионер, 60-летний житель Комсомольска-на-Амуре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сообщение пресс-службы Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному Федеральному округу.