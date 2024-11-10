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Царьград

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Учёные выяснили, что интим продлевает жизнь только при определённом условии

Учёные выяснили, что интим продлевает жизнь только при определённом условии

Секс продлевает жизнь мужчин. Главное придерживаться одного правилаУчёные выяснили, что между продолжительностью жизни мужчин и количеством интима в их жизни есть прямая взаимосвязь.

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