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Царьград

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Депутаты предложили бесплатную психологическую помощь после выкидыша

Депутаты предложили бесплатную психологическую помощь после выкидыша

Депутаты фракции "Новые люди" предложили Минздраву России внести изменения в приказ от 19 декабря 2025 года № 747н, чтобы обеспечить бесплатную психологическую поддержку женщинам после потери беременности.

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