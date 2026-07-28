Депутаты предложили бесплатную психологическую помощь после выкидыша

Депутаты фракции "Новые люди" предложили Минздраву России внести изменения в приказ от 19 декабря 2025 года № 747н, чтобы обеспечить бесплатную психологическую поддержку женщинам после потери беременности.
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