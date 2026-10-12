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Мировое обозрение

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«Герани» достали 4 локомотива с грузами для ВСУ сразу в трёх районах Украины

«Герани» достали 4 локомотива с грузами для ВСУ сразу в трёх районах Украины

Главное в тезисах: Четыре цели за один эпизод: ударные дроны «Герань» поразили 4 локомотива, задействованных в интересах украинских формирований.

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