В Коряжме подросток пойдет под суд за нацистскую символику в мессенджере

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Коряжмы. Несовершеннолетний обвиняется в публичном демонстрировании нацистской символики лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.
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