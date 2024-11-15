На улицах Войковского района появились контейнеры с щебнем

Возле остановок общественного транспорта, московских городских вокзалов, подземных переходов, на тротуарах и у социальных объектов столицы установили контейнеры с противогололедным материалом — щебнем размером от двух до пяти миллиметров.
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