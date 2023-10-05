Как сыграл "Шериф" против пражской "Славии" в Лиге Европы

Футбольный клуб "Шериф" из Тирасполя потерпел крупнейшее в своей истории поражение в еврокубках, пропустив шесть голов от пражской "Славии" В частности, сегодня состоялся матч группового этапа Лиги Европы, в котором "Шериф" играл на выезде против пражской "Славии".