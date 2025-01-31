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Спички - не игрушка

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Киргизии предлагают десоветизироваться и тем самым вернуться к истокам

Киргизии предлагают десоветизироваться и тем самым вернуться к истокам

Эркин АПАСОВ В 2023 году под лозунгом «Отстаем по десоветизации» Жогорку Кенеш Киргизии предпринял вторую попытку принятия дополнений к закону «О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам».

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