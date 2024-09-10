«Фантастическая скорость потепления»: что означает аномально тёплый сентябрь и как это связано с глобальными изменениями климата Ольга ВайленкоКаждый год погода приносит новые сюрпризы, и сентябрь 2024 года не стал исключением.
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