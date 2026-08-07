Суд взыскал с УК компенсацию за укусы крыс, напавших на детей в Тюмени

В Тюмени семья с двумя маленькими детьми столкнулась с настоящим кошмаром. В декабре прошлого года в их квартиру на улице Олимпийской проникли крысы и искусали девочек, которым на тот момент был всего один год и пять месяцев.
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