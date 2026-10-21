Протестующий держит плакат с надписью «Макрон должен уйти в отставку" в Париже, Франция, 17 октября 2026 года © Stephanie Lecocq/ReutersПрезидент Франции Эммануэль Макрон исключил «видимое иностранное вмешательство» в протесты, однако осудил «иностранную манипуляцию информацией».