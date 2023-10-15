Почему Байба Стурите предсказывает Третью мировую войну и что это значит для мира Елена ГалицкаяАстролог Байба Стурите внесла свои предсказания в мировое обозрение, предрекая приближение Третьей мировой войны.
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