Путин поручил подготовить меры для блокировки преступных звонков из Украины

Поручение дано правительству, ФСБ и МВД.фото: kremlin.ruПрезидент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать дополнительные меры по блокировке преступных телефонных звонков из Украины, чтобы защитить права россиян.
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