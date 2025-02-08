Путин поручил подготовить меры для блокировки преступных звонков из Украины

Поручение дано правительству, ФСБ и МВД.фото: kremlin.ruПрезидент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать дополнительные меры по блокировке преступных телефонных звонков из Украины, чтобы защитить права россиян.