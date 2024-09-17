FT: из-за покушения демократам, возможно, придется смягчить нападки на Трампа

Из-за нового покушения на бывшего американского лидера, кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа демократам, возможно, придется на некоторое время смягчить нападки на политика.
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