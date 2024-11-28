В Госдуму внесли законопроект об обязательной беседе с психологом при разводе

Супругов, у которых есть общие дети, нужно примирить любой ценой, считают в ГД Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой внесла законопроект о принудительном посещении психолога при разводе пар с общими несовершеннолетними детьми.