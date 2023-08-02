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Тиафу о победе над Карацевым: «Он играл в полуфинале «Большого шлема», очень-очень опасен»

Он выиграл 7:6(5), 7:6(5). «Невероятный матч. Мы все время шли очень ровно, он заставил меня заслужить победу.

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