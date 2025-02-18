Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кот Рыжый
    Как бы не упиралась Свидомия, как бы не кочевряжились бандерлоги, удавка медленно, но верно будет затягиваться.Не только недра –...
  • Кот Рыжый
    А Россия даст добро наглосаксам, на подобные действия?!Британцы готовы п...
  • Sobering
    Вот что за глупость написана автором? Эти люди к глобалистам никаким боком. Они относятся к страновой элите. Это надс...Макрону, Стармеру...

Почему Европу отстранили от переговоров по Украине? У оружейных баронов -своя версия

Почему Европу отстранили от переговоров по Украине? У оружейных баронов -своя версия

Глава гиганта немецкого ВПК Rheinmetall Армин Паппергер дал большое интервью британской Financial Times, в котором изложил свою версию того, почему Европа оказалась отодвинута от реальных переговоров по Украине, несмотря на то, что вложила в финансирование Киева сотни миллиардов евро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх