Печатные платы для смартфонов и серверов планируют массово производить в России

К 2030 году десять российских предприятий планируют начать производить платы седьмого класса К 2030 году не менее десяти российских предприятий должны освоить производство печатных плат седьмого класса точности — самого высокого уровня для современной электроники.
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