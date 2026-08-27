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Женщина на свадьбе справила нужду под столом

Женщина на свадьбе справила нужду под столом

Во время свадьбы в Узбекистане одна из гостей присела рядом со столом и справила нужду прямо там. Когда её заметила другая женщина, она моментально включила невозмутимый вид и притворилась, будто что-то потеряла и просто ищет это под столом.

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