Новую Lada Vesta можно купить всего за 991 920 рублей

Все новые автомобили Lada, которые реализуют официальные дилеры, а также доступные на онлайн-витрине бренда, стали участниками обновленной госпрограммы поддержки спроса на автомобильном рынке, говорится в официальном сообщении АВТОВАЗа.
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