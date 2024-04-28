Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate

ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate

Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, говорится в распространенном в субботу заявлении европейской внешнеполитической службы.

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Комментарии
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Стас Гулинов
Наверное есть хороший ответ на призыв к отмене решения. Готовы приступить к рассмотрению вопроса отмены после отмены санкций. Всех, введённых без одобрения ООН. Да, кстати... О спорт ты мир!!!! Тоже! Иначе получается- мы (они) принимаем ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение о недопуске России, а если россияне выносят свой флаг, это противоречит спорту и явно ПОЛИТИЧЕСКАЯ акция...
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12 час.
Леонид Попивняк
&quot; Интересно девки пляшут!&quot;))))....и бюргеры и макаронники &quot;прихватывают&quot; собственность &quot;Газпрома&quot; на своей территории а Россия должна что то отменить.....эт с какого перепуга????
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11 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
как это понимать ЕС призвал Россию !? мы тоже призвать должны  что бы  отменили все санкции тогда и разговаривать начнём !Россию не надо ни к чему призывать!
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5 час.

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