ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate

Стас Гулинов Наверное есть хороший ответ на призыв к отмене решения. Готовы приступить к рассмотрению вопроса отмены после отмены санкций. Всех, введённых без одобрения ООН. Да, кстати... О спорт ты мир!!!! Тоже! Иначе получается- мы (они) принимаем ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение о недопуске России, а если россияне выносят свой флаг, это противоречит спорту и явно ПОЛИТИЧЕСКАЯ акция...

Леонид Попивняк " Интересно девки пляшут!"))))....и бюргеры и макаронники "прихватывают" собственность "Газпрома" на своей территории а Россия должна что то отменить.....эт с какого перепуга????