Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, говорится в распространенном в субботу заявлении европейской внешнеполитической службы.
ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate
Комментарии
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Стас Гулинов
Наверное есть хороший ответ на призыв к отмене решения. Готовы приступить к рассмотрению вопроса отмены после отмены санкций. Всех, введённых без одобрения ООН. Да, кстати... О спорт ты мир!!!! Тоже! Иначе получается- мы (они) принимаем ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение о недопуске России, а если россияне выносят свой флаг, это противоречит спорту и явно ПОЛИТИЧЕСКАЯ акция...
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12 час.
Леонид Попивняк
" Интересно девки пляшут!"))))....и бюргеры и макаронники "прихватывают" собственность "Газпрома" на своей территории а Россия должна что то отменить.....эт с какого перепуга????
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11 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
как это понимать ЕС призвал Россию !? мы тоже призвать должны что бы отменили все санкции тогда и разговаривать начнём !Россию не надо ни к чему призывать!
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5 час.
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