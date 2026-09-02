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«Синдром разбитого сердца» научились отличать от инфаркта по анализу крови

«Синдром разбитого сердца» научились отличать от инфаркта по анализу крови

Международная команда учёных разработала диагностическую систему BioTAK, которая помогает выявлять такоцубо — так называемый «синдром разбитого сердца» — ещё до проведения катетеризации сердца.

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