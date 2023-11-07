Шьют теплую одежду и плетут маскировочные сети: как помогают участникам СВО в Искитимском районе

Волонтеры работают, поддерживая бойцов спецоперации и их семьи, по всей Новосибирской области. На своем избирательном округе № 13 помощь активистам оказывает председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.
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