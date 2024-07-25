В Минстрой РФ оценили потенциал жилищного строительства по итогам года

По итогам этого года объем ввода жилой недвижимости достигнет 100 млн «квадратов». Об этом заявил заместитель главы Минстрой РФ Никита Стасишин в ходе круглого стола «Пульс рынка недвижимости: итоги полугодия.
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