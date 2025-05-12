📝 В Госдуму внесли законопроект о признании малолетних узников концлагерей ветеранами Великой Отечественной войны Раньше этой категории полагались ежемесячные выплаты и льготы только в случае инвалидности.
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📝 В Госдуму внесли законопроект о признании малолетних узников концлагерей ветеранами Великой Отечественной войны Раньше этой категории полагались ежемесячные выплаты и льготы только в случае инвалидности.