Турчак отчитался о темпах газификации в России

В России провели газ жителям более 1,2 миллиона домов, еще полмиллиона уже подключены. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время запуска котельной в гимназии №1 в Ханты-Мансийске.
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