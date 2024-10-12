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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Динамо» Барнаул Яркин забил рукой – гол засчитали. Матч проходил на заснеженном поле

На 21-й минуте матча 25-го тура 4-й группы Leon Второй лиги Яркин подставил руку под навес с левого фланга, от нее мяч попал в ворота, перелетев вратаря.

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