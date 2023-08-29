Участники боя танка «Алеша» получили награду «Герой Приморья»

Знаками особого отличия «Герой Приморья» за вклад в бой, в котором танк «Алеша» уничтожил 8 единиц бронетехники ВСУ награждены лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов, сообщает 29 августа пресс-служба правительства Приморского края.
Знаками особого отличия «Герой Приморья» за вклад в бой, в котором танк «Алеша» уничтожил 8 единиц бронетехники ВСУ награждены лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов, сообщает 29 августа пресс-служба правительства Приморского края.
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