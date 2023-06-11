«У человека большой размер»: Дмитрий Губерниев высказался по поводу очередного обнажённого видео Артема Дзюбы

Вроде бы только все забыли о секс-скандале Артёма Дзюбы, у которого украли и слили на всеобщее обозрение интимные видео были, как вдруг на просторах Интернета появились очередные пикантные кадры с участием нападающего московского «Локомотива».
Вроде бы только все забыли о секс-скандале Артёма Дзюбы, у которого украли и слили на всеобщее обозрение интимные видео были, как вдруг на просторах Интернета появились очередные пикантные кадры с участием нападающего московского «Локомотива».
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