Popcaketv

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
  • Валерий Ворожищев
    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

«У человека большой размер»: Дмитрий Губерниев высказался по поводу очередного обнажённого видео Артема Дзюбы

«У человека большой размер»: Дмитрий Губерниев высказался по поводу очередного обнажённого видео Артема Дзюбы

Вроде бы только все забыли о секс-скандале Артёма Дзюбы, у которого украли и слили на всеобщее обозрение интимные видео были, как вдруг на просторах Интернета появились очередные пикантные кадры с участием нападающего московского «Локомотива».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх