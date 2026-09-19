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Пятый канал

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Нашли зацепку? Названа еще одна версия исчезновения семьи Усольцевых

Нашли зацепку? Названа еще одна версия исчезновения семьи Усольцевых

На бесследно исчезнувшую год назад семью Усольцевых мог напасть медведь. Об этом РИА Новости сказали в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

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