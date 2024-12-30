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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мурзин о шахматной короне: «Были мысли о том, что раз Гукеш смог, то и я смогу. Планирую и в классике стать чемпионом мира»

18-летний российский гроссмейстер Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду. Действующим чемпионом в классических шахматах является 18-летний индиец Гукеш Доммараджу.

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